نقيب الصحفيين: ضاعفنا صندوق تكافل نهاية الخدمة لـ4 أضعاف.. وننتظر إقراره

كتب محسن البديوى

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الإنجازات التى حققها للنقابة، خلال العام الماضى تجاوزت إنجازات 7 سنوات ماضية فى تاريخ النقابة، بعد زيادة بدل ومعاشات الصحفيين.





وأوضح نقيب الصحفيين، خلال حواره ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: "صندوق تكافل نهاية الخدمة تمت مضاعفته أربعة أضعاف، والأوراق فى إدارة الرقابة على أموال الصناديق لإقرارها".

وأشار النقيب، إلى إنشاء مركز للتدريب، وهو الآن فى انتظار الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة، لافتتاحه وسيكون المركز الأهم على مستوى الشرق الأوسط، ويرأسه أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام السابق، وسيتم افتتاحه خلال أيام، بالإضافة إلى تخصيص الأرض المتعلقة بإنشاء مستشفى الصحفيين، وجارى الانتهاء من إجراءات البناء.