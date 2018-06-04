video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 10:06 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب الصحفيين: ضاعفنا صندوق تكافل نهاية الخدمة لـ4 أضعاف.. وننتظر إقراره

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:40 م
نقيب الصحفيين: ضاعفنا صندوق تكافل نهاية الخدمة لـ4 أضعاف.. وننتظر إقراره عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الإنجازات التى حققها للنقابة، خلال العام الماضى تجاوزت إنجازات 7 سنوات ماضية فى تاريخ النقابة، بعد زيادة بدل ومعاشات الصحفيين.


وأوضح نقيب الصحفيين، خلال حواره ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: "صندوق تكافل نهاية الخدمة تمت مضاعفته أربعة أضعاف، والأوراق فى إدارة الرقابة على أموال الصناديق لإقرارها".

وأشار النقيب، إلى إنشاء مركز للتدريب، وهو الآن فى انتظار الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة، لافتتاحه وسيكون المركز الأهم على مستوى الشرق الأوسط، ويرأسه أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام السابق، وسيتم افتتاحه خلال أيام، بالإضافة إلى تخصيص الأرض المتعلقة بإنشاء مستشفى الصحفيين، وجارى الانتهاء من إجراءات البناء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقيب الصحفيين: يجب أن تخصص الدولة ولو 1% لدعم الثقافة والصحافة والإعلام

عبد المحسن سلامة

نقيب الصحفيين

الصحفيين

معاشات الصحفيين

المعاشات

اخبار الصحفيين




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة