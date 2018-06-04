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نتنياهو يقرر خصم أضرار "الطائرات الورقية الحارقة" من عائدات المقاصة الفلسطينية

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:08 ص
نتنياهو يقرر خصم أضرار "الطائرات الورقية الحارقة" من عائدات المقاصة الفلسطينية بنيامين نتياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
رام الله أ ش أ
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أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تعليمات لرئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى مئير بن شبات للبدء بوضع إجراءات من شأنها أن تتيح خصم مبالغ التعويضات التى تقدمها الحكومة الإسرائيلية لمالكى الحقول الزراعية المتضررة جراء "الطائرات الورقية الحارقة" التى يتم إطلاقها من قطاع غزة ، من عائدات المقاصة الفلسطينية.

وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية ، الأحد ، أنباء عن اندلاع 5 حرائق كبيرة فى الأراضى والحقول والأحراش بالبلدات الإسرائيلية المحيطة بما يسمى "غلاف غزة" ، وزعمت أنها اندلعت بفعل طائرات ورقية محملة بمادة حارقة أطلقها شبان من قطاع غزة ، ما أدى إلى تعطيل حركة القطارات فى جنوب اسرائيل.

وكان الكنيست الإسرائيلى صادق الشهر الماضى على مشروع قانون يتيح للحكومة الإسرائيلية احتجاز الأموال الفلسطينية وخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات المقاصة التى هى أموال فلسطينية وليست منّة من إسرائيل.

 


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نتنياهو

أضرار الطائرات الورقية الحارقة

عائدات المقاصة الفلسطينية

فلسطين




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