نتنياهو يدعو برلين للتشدد ضد إيران محذرا ألمانيا من موجة لجوء جديدة

برلين (أ ف ب)

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو الاثنين المانيا من انها قد تشهد ارتفاعا فى اعداد اللاجئين السوريين الراغبين بدخول اراضيها، اذا لم تتخذ موقفا أكثر تشددا ضد ايران وتتخلى عن الاتفاق النووى الموقع فى 2015.

وقال نتانياهو إن طهران تمكنت من تعزيز حضورها العسكرى فى دول مثل سوريا واليمن بعد ان تم رفع العقوبات عنها مقابل وقفها انشطتها لتخصيب اليورانيوم.

وقال نتانياهو فى مؤتمر صحافى مشترك مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل فى ختام لقائه بها، إن ايران تريد "اساسا شن حملة تشيّع فى سوريا حيث الغالبية سنية".

وحذر نتانياهو من ان ذلك "سيشعل حربا دينية جديدة، ستكون هذه المرة حربا دينية فى سوريا لها تداعيات كثيرة، وسيكون هناك مزيد من اللاجئين وتعلمون تحديدا من أين سوف يأتون".

ومنذ 2015 وصل الى المانيا أكثر من مليون طالب لجوء غالبيتهم من السوريين، ما اثار ردود فعل معارضة لدى الكثير من الألمان.