ميركل تندد بتصريحات اليمين المتطرف حول الحقبة النازية

برلين (أ ف ب)

نددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتصريحات "المخزية" لأحد زعيمى حزب "البديل لألمانيا" اليمينى المتطرف الذى قال إن العهد النازى ليس "سوى روث طير" فى تاريخ البلاد الطويل.

وقال المتحدث باسم ميركل شتيفن سايبرت للصحفيين فى برلين إنه "من المخزى أن يكون علينا الرد على مثل هذه التصريحات التى يدلى بها عضو فى البرلمان الألمانى".

وأضاف إن "الحكومة ترفض كليا وبشكل قاطع اى تقليل من خطورة جرائم النازية"، واصفا نظام هتلر ومحرقة اليهود بأنه أكبر جريمة ضد الإنسانية.

وتابع أن ألمانيا تمكنت من ان تصبح "شريكا جيدا للأمم الأخرى" مجددا فقط لأن الألمان اعترفوا "بمسؤولياتهم الدائمة" عن "المعاناة المروعة" التى سببها النازيون.

وكان سايبرت يرد على تصريحات ألكسندر غاولاند أحد زعيمى حزب "البديل لألمانيا" اليمينى المتطرف.

وقال هذا المسؤول السياسى الذى هو أيضا الرئيس المشارك لكتلة حزبه النيابية إن "هتلر والقوميين الاشتراكيين ليسوا سوى روث طير وسط امجاد ألف عام من التاريخ الألمانى".

وتابع متحدثا خلال اجتماع لمنظمة الحزب الشبابية فى سيباخ فى تورينغن (شرق) "أجل، نعترف بمسؤوليتنا عن السنوات الـ12" من الديكتاتورية النازية، وقال بحسب ما نقلت عنه وكالة دى بى إيه أيضا "كان لنا تاريخ من الأمجاد، استمر أطول بكثير من تلك السنوات الـ12 اللعينة".