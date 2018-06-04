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موريتانيا توقف 50 مهاجرًا غير شرعى حاولوا عبور المياه باتجاه إسبانيا

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:50 م
موريتانيا توقف 50 مهاجرًا غير شرعى حاولوا عبور المياه باتجاه إسبانيا مهاجرون غير شرعيين _ صورة أرشيفية
نواكشوط أ ش أ
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أوقفت قوات عسكرية فى مدينة نواذيبو شمالى موريتانيا 50 مهاجرا غير شرعى حاولوا عبور المياه باتجاه جزر الكنارى الإسبانية المقابلة للشواطئ الموريتانية.

وقالت مصادر أمنية فى مدينة نواذيبو إن المهاجرين حاولوا عبور المياه باتجاه إسبانيا قبل أن تعتقلهم السلطات الموريتانية فى مركز الهجرة بالمدينة وهو مركز إقامة الإسبان قبل سنوات ، وأشارت الى أنه سيتم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.

وأوضحت المصادر الأمنية أن الزورق انطلق من السنغال يحمل مهاجرين خططوا منذ بداية شهر رمضان للعبور نحو جزر الخالدات ، لكن قائد الزورق تعلل بارتفاع البحر عند وصوله إلى المياه الإقليمية الموريتانية وأوقف الزورق فى أعالى البحار ثم لاذ بالفرار تاركا المهاجرين الذين أوصلوا الزورق إلى منطقة قرب الميناء العدنى الموريتانى فاحتجزتهم القوات الموريتانية.

 


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