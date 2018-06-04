موجز 6.. استبعاد كوكا وعواد وحافظ وجمعة وزيزو وطارق من قائمة المنتخب بالمونديال

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها، قرار جمهورى باستمرار المحافظين ونوابهم فى أداء عملهم لحين اختيار بدلاء لهم، وموافقة الحكومة على زيادة المرتبات والمعاشات، وإعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة فى نهائيات كأس العالم واستبعاد 6 لاعبين.

قرار جمهورى باستمرار المحافظين ونوابهم فى أداء عملهم لحين اختيار بدلاء لهم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا باستمرار المحافظين ونوابهم فى مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم.

23 لاعبا فى القائمة النهائية لمنتخب مصر استعداداً لكأس العالم روسيا 2018.. استبعاد كوكا وضم الونش أبرز المفاجآت.. كوبر يعلن الأسماء بنفسه ويطالب الراحلين بالتعلم من التجربة والاستعداد لمونديال 2022

أغلق مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، أحد أصعب الملفات قبل كأس العالم، وهى الإعلان عن القائمة النهائية التى تضم 23 لاعباً الذين سيشاركون فى كأس العالم 2018 بروسيا، والتى سيتم إرسالها اليوم للاتحاد الدولى "فيفا،" خاصة أن اليوم هو الأخير للمنتخبات المشاركة للمونديال فى إرسال قائمتهما النهائية.

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.13 مليار دولار

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نهاية مايو 2018، ارتفع إلى 44.139 مليار دولار، مقارنة بشهر أبريل 2018، حيث سجل 44.033 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 106 ملايين دولار.

وزارة التضامن تعلن زيادة الحد الأدنى للمعاش لـ 750 جنيها

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، زيادة الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% من 500 جنيه شهرياً إلى 750 جنيه شهريا كما يزيد المعاش بنسبة 23% لـ 3 ملايين شخص صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15% وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش.

وزير التعليم العالى يوافق على إنشاء مدينة لأبحاث وصناعة الإلكترونيات

عقد مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحـث العلمى اجتماعاً صباح اليوم الاثنين، بحضور الدكتور هشام الديب رئيس المعهد، والدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وأعضاء المجلس، بالمقر الجديد للمعهد.

السكة الحديد تعلن توفير 168 ألف مقعد إضافى بالقطارات خلال أجازة العيد

أعلن المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك وإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة، لمتابعة تشغيل القطارات، مؤكدا أنه شخصيا مستمر فى العمل طوال أيام العيد، ويشرف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم كافة التسهلات لجمهور المسافرين من الركاب .

الحكومة توافق على طلب البرلمان توفير 4 مليارات جنيه زيادة فى مرتبات الموظفين - صور

وافقت الحكومة على طلب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بتخصص مبلغ 4 مليار جنيه إضافية لصالح زيادة مرتبات العاملين بالدولة لإضافتها للعلاوة الاستثنائية التى سيتم منحها للموظفين للعام المالى 2018/2019.

حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطن.. الحد الأدنى للزيادة فى مرتبات الموظفين 225 جنيها شهريا.. المالية: 55 مليار جنيه مخصصات زيادة المرتبات والمعاشات والإعفاء الضريبى فى العام المالى الجديد

فى إطار تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى، قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، فى إطار حزمة متكاملة لن تقل عن 60 مليار جنيه.

رئيس امتحانات الثانوية العامة: نتعامل بروح نموذج الإجابة فى تصحيح وتقدير الدرجات.. يؤكد: تحسب الدرجة للطالب طالما صحيحة دون النظر لأسلوبه.. ورضا حجازى: بدء تصحيح 5% كعينة عشوائية لامتحان العربى بمشاركة 9000 عضو

"بنتعامل بروح نموذج الإجابة مع الطلاب دول أولادنا ومصلحتهم فى المقام الأول بالنسبة للوزارة"، هكذا أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن هناك معايير فى التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات الثانوية العامة.

وزير الصحة يقرر تحمل الوزارة مصاريف حصول الأطباء على الماجستير والدكتوراة

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن وزارة الصحة والسكان ستتحمل كامل تكاليف حصول جميع الأطباء العاملين بها على الماجستير والدكتوراة.

الجزيرة.. تتنفس الكذب لحماية أميرها.. تحقيقات القناة حول مزاعم قرصنة وكالة قطر للأنباء فى 2018 تكذب رواية 2017.. مراقبون: الفضائية المشبوهة تحاول تشتيت الانتباه فى ذكرى المقاطعة.. وتقف وراء التصعيد فى الأردن

مراوغات ممتدة وأكاذيب لا تعرف سطرًا للنهاية، بهذا النهج وتلك الآلية تحاول إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب ـ إدارة الأزمات تارة، وصناعتها تارة آخرى، فبعد عام كامل على المقاطعة العربية لنظام تميم بن حمد، والتى تقودها كلاً من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، تواصل إمارة قطر عنادها ورفضها الانصياع للمطالب العربية المشروعة، رغم ما تكبدتها من خسائر، فى محاولة فاشلة للإدعاء أن المقاطعة حصار، وأن المواجهة مع الإرهاب والمطالبة بوقف إيواء التنظيمات الإرهابية ودعمها تدخلاً فى الشئون الداخلية.

لطلاب الثانوية العامة.. 10 نوعيات من الآلات الحاسبة مسموح بها فى الامتحان

حددت وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى، 10 نوعيات من الآلات الحاسبة مسموح لطلاب الثانوية العامة استخدامه ودخول لجنة الامتحانات بها خلال أداء المواد التى تحتاج إلى آلة حاسبة.

فيديو.. "حفتر" يعلن انطلاق المرحلة الثانية لتحرير درنة من قبضة الإرهاب

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، انطلاق المرحلة الثانية لمعركة تحرير مدينة درنة، مؤكدا أن وجه الجنود وقادة المحاور لإدارة عمليات القتال أثناء عمليات التحرير والمرحلة التى تليها.

حكمة الملك تجنب الأردن فتن الفوضى.. الإخوان تشعل المظاهرات ضد برنامج الإصلاح.. رئيس الحكومة ينحاز للمصلحة العامة ويستقيل.. العاهل الأردنى يكلف عمر الرزاز.. وتقارير: رئيس الوزراء المكلف اقتصادى من الدرجة الأولى

باتت الأردن ليلتها على وقع استمرار الاحتجاجات الشعبية لإقرار الحكومة قانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار، لتستفيق صباحا على استقالة رئيس الحكومة هانى الملقى من منصبه بعد اجتماعه بالملك الأردنى الملك عبد الله الثانى، فى محاولات لاحتواء الأزمات وتجنيب البلاد مصير الفوضى.

نيويورك تايمز تكشف: فيس بوك شارك بيانات المستخدمين الشخصية مع أبل وسامسونج.. الشبكة الاجتماعية عقدت شراكة مع 60 شركة للهواتف للذكية.. والموقع مدافعا عن موقفه: لا نخالف القوانين ولا توجد أى إساءة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير جديد أن فيس بوك شارك بيانات مستخدميه مع 60 شركة بما فى ذلك سامسونج وأبل ومايكروسوفت وأمازون وبلاك بيرى، إذ عقدت الشبكة الاجتماعية شراكات لتبادل البيانات مع 60 من صناع الأجهزة، لمساعدتهم فى الوصول إلى معلومات المستخدمين وأصدقائهم، بعد أسابيع قليلة من تعرض الشبكة الاجتماعية لردود فعل عنيفة لمشاركة البيانات الشخصية لنحو 87 مليون شخص دون إذن.

الجيش الليبى يسيطر على غرفة العمليات الخاصة للجماعات الإرهابية فى درنة

أكدت شعبة الإعلام الحربى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية سيطرة قوات الجيش الليبى على غرفة العمليات الخاصة بالجماعات الارهابية.

فيديوجراف.. أغلى 10 لاعبين فى منتخب مصر قبل انطلاق المونديال

يستعد منتخب مصر للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا خلال الفترة من 14 يونيو – 15 يوليو المقبلين.

كوبر للاعبين المستبعدين من المنتخب: سامحونى.. ومونديال 2022 ينتظركم

حرص الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، على الاجتماع باللاعبين عقب انتهاء المران خلال معسكر الفراعنة فى إيطاليا، وإعلان قائمة الـ23 النهائية التى ستشارك فى المونديال، وطلب المستبعدين الـ6 بالتعلم من التجربة الحالية والإعداد من الآن للتواجد مع المنتخب فى كأس العالم المقبل فى 2022.