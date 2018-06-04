ممثل اليونيسف: استهداف الأطفال مازال مستمرا ويجب التدخل لحمايتهم

كتب لؤى على

قال غسان خليل، ممثل المكتب الإقليمى لليونيسف، إن العلاقة بين الأزهر الشريف واليونيسف منذ عام 1985، مشيراً إلى أن استهداف الأطفال مازال مستمرا وعلى الجميع التدخل لحمايتهم، سواء بصورة قانونية أو تعليمية، ولابد من التركيز على دور المؤسسات الدينية فى مجال التربية، ولايمكن أن نعرف ما هو المستقبل ولكن يمكن أن نستشرف المستقبل من طريقة تعاملنا مع الأطفال.

وأضاف ممثل اليونيسيف، خلال كلمته بورشة العمل التحضيرية للملتقى الأول لحوار الأديان عن كرامة الطفل فى العالم الرقمى، الذى يعقد بمشيخة الأزهر الشريف تحت رعاية الأزهر ووزارة الداخلية بالإمارات واليونيسف والمركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، أنه يجب الحفاظ على حقوق الطفل وجميع الأشخاص، وعلينا أن نحترم حق الطفل فى المعلومات ولا يمكن أن نعزل حماية الأطفال عن البيئة الآمنة المجتمعية، مشيرا إلى أن منظمة اليونيسف توسع الشراكات مع الجميع الذين يعملون لحماية الأطفال ولا يمكن لدولة أو مؤسسة وحيدة التصدى للتحديات التى يواجهها الطفل.