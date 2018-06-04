ملتقى الفكر الإسلامى بالحسين يناقش موضوعى ليلة القدر وخطورة الكلمة

كتب - إسماعيل رفعت

أكد الدكتور نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، أن ليلة القدر شرفت بكلمة الله سبحانه وتعالى فهى ليلة التقدير والتشريفات والتعظيم.

وأشار خلال ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الحسين بالقاهرة، اليوم الاثنين، أن القرآن أنزل فى ليلة القدر، وقال العلماء إنها فى ليالى الوتر من العشر الأواخر لشهر رمضان.

وأوضح أن ليلة القدر اخذت التشريف الكريم لتنزل القران فيها، مضيفا أن للكلمة قيمة كبيرة وخطورة كبيرة ولها تأثيرها الكبير على الأفراد والمجتمعات، حيث نبه القران على خطورة الكلمة وتأثيرها.

وشدد غنايم، على أن للخبر خطورة كبيرة على الفرد والمجتمع، مضيفا أن الكلمة الخاطئة والخبر الخاطئ قد يحدث أزمات.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور أشرف فهمى، مدير عام بوزارة الأوقاف، أن تعبيرات القران لقيمة الكلمة تؤكد أن كل كلمة يقولها الإنسان سيحاسب عليها أما له وإما عليه.

وتابع "فهمى" قائلاً: "يجب علينا أن نقدر قيمة الكلمة، وأن نعرف ماذا نقول؟".. موضحًا أن لسان الإنسان عليه رقيب يسجل عليه كل كلمة ينطقها، حيث يحاسب على كل كلمة، مضيفا أن شهر رمضان هو شهر ذا خصوصية فيجب أن نغتنمه فى الكلمة الطيبة، مضيفًا: "الكلمة الخبيثة تحجب العبد عن ربه".