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الإثنين، 04 يونيو 2018 12:43 م
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مكافحة المخدرات بالشرقية تضبط عاطل قبل ترويجه مخدرات بعزبة الملكة دينا

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:03 م
مكافحة المخدرات بالشرقية تضبط عاطل قبل ترويجه مخدرات بعزبة الملكة دينا اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية
الشرقية-فتحية الديب
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ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، اليوم الإثنين، القبض على عاطل شهرته، "الخواجة"، قبل قيامه بترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه بعزبة الملكة دينا مركز بلبيس، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط الإدارة العام لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مباحث بلبيس، من ضبط "عبد الله  ف م" نبيل الخواجة، 60 سنة عاطل ومقيم عزبة الملكة دينا بلبيس، بحوزته 10 طرب حشيش، بإجمالى كيلو ومبلغ مالى.


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