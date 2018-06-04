مقتل رئيس أركان ميليشيات الحوثى فى غارة على محافظة الحديدة باليمن

وكالات الأنباء

لقى رئيس أركان ميليشيات الحوثى محمد عبد الكريم الغمارى، المطلوب رقم 16 بقائمة التحالف العربى، مصرعه فى غارة قبل يومين على محافظة الحديدة باليمن، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين.

وكان لقى 15 عنصرا من ميليشيات الحوثى، اليوم الاثنين، مصرعهم فى قصف للتحالف العربى على تعزيزات للمتمردين فى ضواحى محافظة الحديدة، وذكرت مصادر يمنية - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - أن مقاتلات التحالف العربى تستهدف تعزيزات وآليات عسكرية لميليشيات الحوثى قرب إدارة أمن مديرية التحيتا، أسفرت عن مصرع من فيها، وأشارت إلى مصرع العشرات من ميليشيات الحوثى، بينهم قيادات ميدانية فى قصف لمقاتلات التحالف العربى استهدف مخازن أسلحة شرق المغرس بعد رصد دقيق.