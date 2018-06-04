مقاتلات التحالف تستهدف قافلة عسكرية للحوثيين فى الحديدة غرب اليمن

صنعاء (أ ش أ)

شنت طائرات التحالف العربى بقيادة السعودية عدة غارات استهدفت تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثى فى محافظة الحديدة غرب اليمن .

ونسبت قناة (العربية الحدث) الإخبارية لمصادر محلية يمنية قولها"إن غارات التحالف استهدفت قافلة عسكرية للميليشيات قرب مدينة باجل شمال شرق مدينة الحديدة، ما أدى إلى تدمير عدد من العربات العسكرية وسقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف الميليشيات كانوا فى طريقهم من صنعاء للحديدة .

وأشارت المصادر إلى أن غارات أخرى استهدفت مواقع للميليشيات فى منطقة رأس عيسى الساحلية قرب ميناء صليف.

يذكر أن مصادر محلية يمنية أعلنت فى وقت سابق اليوم مقتل القيادى البارز محمد عبد الكريم الغمارى فى غارة للتحالف العربى بمحافظة الحديدة .