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مطار القاهرة يشهد انطلاق 231 رحلة دولية وداخلية لنقل أكثر من 21 ألف راكب

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:51 ص
مطار القاهرة يشهد انطلاق 231 رحلة دولية وداخلية لنقل أكثر من 21 ألف راكب مطار القاهرة - صورة أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال ال 24 ساعة الماضية انطلاق 231 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية لتقل 21 ألفا و841 راكبا من مختلف الجنسيات. 
 
وأفاد مصدر ملاحى أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 120 رحلة دولية وداخلية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت كافة رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى ليوم الأحد انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة. 
 
 

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