مصرع 3 أطفال فى انفجار عبوة ناسفة فى إقليم نانجارهار شرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

لقى ثلاثة أطفال على الأقل مصرعهم فى انفجار عبوة ناسفة تم زرعها فى إقليم نانجارهار شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المكتب الاعلامى الحكومى للأقليم قوله فى بيان أن الحادث وقع فى منطقة هاسكا حيث زرع مسلحون من تنظيم داعش الارهابى عبوة ناسفة على طريق سريع رئيسى فى منطقة شير الله وتم تفجيرها بينما كان الأطفال يعبرون المنطقة.

ووفقا لحكومة الإقليم، فإن الأطفال الذين قُتلوا أثناء الانفجار تتراوح أعمارهم بين 12 و 13 عامًا.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينهم مقاتلو تنظيم داعش على البيان حتى الآن.