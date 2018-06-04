مصرع طالبة وإصابة مواطن فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى

الفيوم - رباب الجالي

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا بمصرع طالبة وإصابة مواطن إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة / أسيوط الغربى، تم نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ومتوفى ومصاب بطريق أسيوط الغربى، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة رقم "ق ب ج 5213" أجرة ميكروباص، قيادة "ناجح ع ع" 55 سنة سائق، ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وبرفقته "ساره سامح مرزوق" 13 سنة طالبة، ومقيمة سوهاج، وتوفيت في الحادث إثر إصابتها بزيف داخلى بالمخ.

تبين أن سبب وقوع الحادث انفجار الأمامى للسيارة، مما تسبب فى انقلابها، وتم نقل جثة المتوفية والمصاب إلى مستشفى طامية المركزي، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.