video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طالبة وإصابة مواطن فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:54 ص
مصرع طالبة وإصابة مواطن فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
إضافة تعليق
تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا بمصرع طالبة وإصابة مواطن إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة / أسيوط الغربى، تم نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ومتوفى ومصاب بطريق أسيوط الغربى، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة رقم "ق ب ج 5213" أجرة ميكروباص، قيادة "ناجح ع ع" 55 سنة سائق، ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وبرفقته "ساره سامح مرزوق" 13 سنة طالبة، ومقيمة سوهاج، وتوفيت في الحادث إثر إصابتها بزيف داخلى بالمخ.
 
تبين أن سبب وقوع الحادث انفجار الأمامى للسيارة، مما تسبب فى انقلابها، وتم نقل جثة المتوفية والمصاب إلى مستشفى طامية المركزي، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى فى البحيرة

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة