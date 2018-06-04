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الإثنين، 04 يونيو 2018 01:30 م
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مصرع شخصين اثنين فى منجم مهجور بالمغرب

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:26 م
مصرع شخصين اثنين فى منجم مهجور بالمغرب منجم - أرشيفية
رويترز
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ذكرت وكالة المغرب العربى للأنباء أن اثنين من عمال المناجم لقيا حتفهما فى انهيار جزئى لنفق تحت الأرض فى منجم مهجور للرصاص فى منطقة شهدت احتجاجات بعد حادث مشابه لاثنين من عمال المناجم فى ديسمبر.

وقالت الوكالة أمس الأحد "أفادت السلطات المحلية لإقليم جرادة بأن شخصين (حوالى 33 و42 سنة) لقيا مصرعهما، اليوم الأحد، إثر انهيار جزئى لنفق تحت أرضى عشوائى لاستخراج معدن الرصاص بجماعة سيدى بوبكر بإقليم جرادة، حيث تم إخراجهما من داخل النفق من طرف مجموعة من مرافقيهما".

وأضافت الوكالة أن أحدهما توفى فى الموقع والآخر نقل إلى مستشفى فى مدينة وجدة فى شمال شرق البلاد حيث توفى متأثرا بجراحه.

وفى ديسمبر الماضى أثار مقتل اثنين من عمال التعدين فى منجم مهجور احتجاجات فى بلدة جرادة الفقيرة للمطالبة بمساعدات وبزيادة فرص العمل.

وتعهدت الحكومة بتوفير وظائف بديلة فى المنطقة وبإغلاق جميع المناجم المهجورة. ويقول سكان إن البلدة تعانى من الإهمال منذ إغلاق مناجم الفحم والرصاص بها منذ نحو 20 عاما.

 

 


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