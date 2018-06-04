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مصرع سائق وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على طريق أجا المنصورة

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:52 م
مصرع سائق وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على طريق أجا المنصورة إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقى سائق جرار مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم على طريق أجا المنصورة بسبب التعدى الخاطئ لسائق الجرار.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورد بلاغ لمركز شرطة أجا، من إدارة شرطة النجدة بحادث تصادم على طريق " أجا / المنصورة " أمام قرية " نوسا الغيط " دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل نائب مدير الأمن ومساعد المدير لشئون الشرطة المتخصصة ومدير إدارة المرور ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أن أطراف الحادث كل من جرار زراعى ( بدون لوحات معدنية ) قيادة المدعو رضا ا. م.43 سنة عامل ومقيم قرية " بحقيرة " دائرة مركز المنصورة السيارة رقم ( هـ س 5819 / ط ج 3647 نقل تابعة لشركة جهينة ومحملة بكمية من عبوات الألبان، قيادة المدعو أحمد ر. ع. 41 سنة سائق ومقيم قرية " أجهور الكبرى " دائرة مركز طوخ - القليوبية السيارة رقم ( 208151 ملاكى الدقهلية ) قيادة المدعو محمد ع. ا. 23 سنة طالب ومقيم شارع " عبدالسلام عارف " دائرة قسم أول المنصورة.

وتبين أن سبب الحادث حال سير المركبات باتجاه المنصورة اختلت عجلة القيادة بيد قائد الجرار الزراعى أثناء مفادته إحدى السيارات مما أدى إلى اصطدام السيارتين الثانية والثالثة به من الخلف على التوالى وانحراف السيارة الثانية وعبورها الجزيرة الوسطى والطريق الموازى وانقلابها.

نجم عن الحادث وفـــاة قائد الجرار الزراعى، وقيام بعض الأهالى بنقل جثمانه إلى منزل ذويه، وإصابة قائدى السيارتين وشقيق قائد السيارة الثانية المقيم بذات العنوان، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى مستشفى أجا المركزى وتلقوا العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج.

كما نجم عن ذلك سقوط أحد أعمدة الإنارة المثبتة بالجزيرة الوسطى وتلفيات بالسيارات تم التنسيق مع رئاسة مركز ومدينة أجا والاستعانة بأوناش المحافظة وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور على الطريق لطبيعتها تم التحفظ على المركبات على ذمة تصرفات النيابة تحرر عن ذلك المحضر رقم 9025 /2018 جنح المركز وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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