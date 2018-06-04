مصدر: الجيش الوطنى الليبى يسيطر على ميناء درنة ويمهد لاقتحام المدينة

كتب : أحمد جمعة

أكد مصدر عسكرى ليبى سيطرة قوات الجيش الوطنى، على كافة المناطق فى الساحل الشرقى لمدينة درنة، موضحا أن قوات الجيش الليبى تقوم حاليا بعمليات تمشيط لأماكن الإرهابيين.

وقال المصدر الليبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الاثنين، إن قوات الجيش الوطنى الليبى سيطرت على ميناء درنة، مرجحا بدء الجيش فى عملية خاطفة لاقتحام مدينة درنة وملاحقة الجماعات المتطرفة.

كان الجيش الوطنى الليبى قد سيطر على مساحات شاسعة فى مدينة درنة، ما أدى لتراجع الجماعات المتطرفة إلى داخل الأحياء فى مدينة درنة عقب الانتصارات التى حققها الجيش الليبى.