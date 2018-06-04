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الإثنين، 04 يونيو 2018 11:20 ص
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بعد إعلان الوزارة توفيرها خلال شهرين..

مصادر ترجح طرح ترددات جديدة للمحمول بالدولار الأمريكى

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:00 ص
مصادر ترجح طرح ترددات جديدة للمحمول بالدولار الأمريكى ياسر القاضى وزير الاتصالات
كتبت: هبة السيد
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تتجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير ترددات جديدة لشركات المحمول خلال شهرين وذلك فى إطار الخطط الخاصة لتحسين كفاءة خدمات الاتصالات، حيث كانت بعض شركات المحمول قد تقدمت بطلبات للحصول على ترددات جديدة للخدمة.

 

ورجح مسئول بإحدى شركات المحمول، أن يتم طرح الترددات الجديدة من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التابع للوزارة، بالدولار الأمريكى، ذلك على الرغم من عدم صدور الشروط بشكل رسمى.

 

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التوقع الخاص بطرح الرخص بالدولار يرجع لمناقشات مع بعض المسئولين.

 

فيما ذكر مصدر آخر لليوم السابع، أن احتياج التردد لأى شركة يرجع للمكان الذى يحتاجه فيه، كما يجب أن يكون هناك إتاحة لبنية تحتية من كابلات الألياف الضوئية للاستفادة من الترددات الجديدة، ولكن بصفة عامة فإن الترددات بالنسبة للاتصالات أمر مشابه للمواسير كمثال، حيث يمر من خلالها المكالمات الصوتية والميجابت، فكلما زادت واتسعت كلما شعر العميل بتحسن وكفاءة للخدمة.

 

وكان المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين لتحسين مستوى الخدمة، فضلا عن استمرار تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات بمصر.

 

وتحتاج الشركات لترددات جديدة لتحسين كفاءة مستوى الخدمة، ذلك فى الوقت الذى تجاوز فيه حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لأكثر من 100 مليون اشتراك وفقا لتقرير وزارة الاتصالات فى الفترة حتى نهاية فبراير الماضى.

ووقعت شركات المحمول "المصرية للاتصالات WE وأورنج واتصالات وفودافون" رخص الجيل الرابع فى عام 2016 مقابل 1.1 مليار دولار و 10 مليارات جنيه .

وتم حساب قيمة رخص الجيل الرابع بالدولار الأمريكى وتضمنت الشروط التجارية دفع كامل القيمة عند التوقيع نصفها بالدولار الأمريكى.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80% أول الموقعين على رخص الجيل الرابع للمحمول كمشغل رابع للخدمة فى مصر بتكنولوجيا الجيل الرابع فى 31 من أغسطس 2016 مقابل 7.08 مليار جنيه نصفهم بالدولار الأمريكى، ثم وقعت شركات المحمول الأخرى على الرخص فى أكتوبر من نفس العام.

ويعمل جهاز تنظيم الاتصالات على توفير ترددات جديدة لشركات المحمول وذلك بعد تقدم الشركات بطلبات رسمية للحصول على ترددات إضافية، إلا أن تلك الترددات تستغرق وقتا للإخلاء وبعض أمور فنية.

ووصل عدد مستخدمى الإنترنت بمصر سواء الأرضى أو عبر الهاتف المحمول إلى نحو 37 مليون مستخدم، وذلك بنسبة انتشار بلغت نحو 44.3%، وذلك وفقا لنتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأسر والأفراد لعام 2017/2018، بتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وكشف التقرير عن وصول عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة ADSL لنحو 5.43 مليون اشتراك حتى نهاية فبراير 2018 مقارنة بنحو 4.37 مليون فى نفس الفترة من 2017.

ووصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلى نحو 32 مليون مستخدم، فيما بلغ عدد مستخدمى اليو اس بى مودم نحو 3.25 مليون حتى نهاية فبراير 2018، بعد إعلان الوزارة توفيرها خلال شهرين مصادر ترجح طرح ترددات جديدة للمحمول بالدولار الأمريكى.


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