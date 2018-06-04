مشاجرة بين عائلتين تنتهى بالتعدى على أمين شرطة بالدقهلية

نشبت مشاجرة بين عائلتين بقرية ميت محسن التابعة لمركز ميت غمر، بالدقهلية، اليوم الاثنين، بسبب خلافات الجيرة، وأثناء تحرير محضر حاول أحد الطرفين التعدى على أمين شرطة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر، من إدارة شرطة النجدة ، بحدوث مشاجرة بقرية " ميت محسن " التابعة لنقطة شرطة " كوم النور " دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن طرفيها كل من؛ طرف أول "سعد ا." 70 سنة، بالمعاش ، و"إبراهيم م" 17 عاما، عامل، مصاب بسحجات بالساعد الأيسر، وطرف ثان "محمد م. س" 48 عاما، عامل، و "راقية ر.س"31 عاما، ربة منزل، وجميعهم يقيمون بقرية "ميت محسن"، لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.

وأثناء اصطحابهم من نقطة الشرطة لديوان المركز لتحرير محضر بالواقعة، حضر نجل الأول حاصل على ليسانس حقوق ومقيم بندر ميت غمر ، وزوجة الأول 66 سنة ربة منزل ومقيمة قرية " ميت محسن "، وبعض أهليتهم أمام النقطة، محاولين اصطحاب الأول وتعدوا على أمين الشرطة "السعيد محمد فرج" بالسب والشتم إلا أن القوات تمكنت من ضبط الخامس والسادسة واصطحابهما وطرفى المشاجرة إلى ديوان المركز.

وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8351/2018 جنح المركز، وجارى العرض على النيابة العامة.