مساعد وزير الداخلية: لأول مرة تنظيم دورة رمضانية لشرطة وشباب الجامعات لتحقيق التقارب

كتب محمود عبد الراضى

قال اللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، إن الوزارة حريصة على تحقيق التقارب بين جهاز الشرطة وشباب الجامعات باعتبارها جزء من المجتمع فى إطار خطة الوزارة بالتواصل المجتمعى مع كافة طوائف المجتمع.

وأضاف مساعد وزير الداخلية فى تصريحات له، بأنه لأول مرة يتم تنظيم دورة رمضانية لكرة القدم الخماسية تحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، مضيفا بان عقب عيد الفطر المبارك سيتم توسيع الانشطة الرياضية والثقافية مع كافة الجامعات المصرية.

وأشار مساعد وزير الداخلية، بأن الوزارة تهتم بمختلف الاعمار من النشء حتى شباب الجامعات ومؤخرا يتم توعية المرورى لدى الأطفال بمختلف المحافظات عبر المدن المرورية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، على هامش افتتاح الدورة الرمضانية لوزارة الداخلية، أنه عقب الانتهاء من الامتحانات سيتم تنظيم زيارات لشباب الجامعات للمواقع الشرطية للتعرف على كيفية سير العمل الأمنى على أرض الواقع .

يذكر أن وزارة الداخلية، افتتحت ، الدورة الرمضانية ، المقامة على ملاعب اتحاد الشرطة في الدراسة.

ويشارك في الدورة عدداً من الفرق الرياضية التابعة للقطاعات والإدارات الشرطية المختلفة.

وتقام الدورة الرمضانية، تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ويحضرها عدداً من قيادات وزارة الداخلية.