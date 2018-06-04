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مسئول فلسطينى: محاكم الاحتلال تشرعن تهويد المقدسات الدينية فى القدس

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:51 ص
مسئول فلسطينى: محاكم الاحتلال تشرعن تهويد المقدسات الدينية فى القدس مستوطنون يتظاهرون فى شوارع القدس المحتلة - صورة أرشيفية
كتب : أحمد جمعة
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أكد رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية فى مدينة القدس المحتلة، مصطفى أبو زهرة، أن التواطؤ بين المحاكم الإسرائيلية وطواقم سلطة الطبيعة التابعة للاحتلال الإسرائيلى منع استصدار قرار لوقف بناء السور الحديدى فى مقبرة باب الرحمة الملاصقة للجدار الشرقى للمسجد الأقصى المبارك.

 

وأوضح أبو زهرة لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاثنين، أن العمل جار فى بناء السور لصالح المشاريع التهويدية داخل المقبرة، مشيرا إلى أن مقبرة باب الرحمة هى من أقدم المقابر الإسلامية فى فلسطين وفيها رفات عدد كبير من الشهداء والعلماء والصالحين والمقدسيين والصحابة وتحتوى على أراض وقف لعائلتى الحسينى والأنصارى.

 

 

 

 

 


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