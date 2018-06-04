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الإثنين، 04 يونيو 2018 07:06 ص
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مسؤول أمريكى: عزل أكبر 3 مسؤولين عسكريين فى كوريا الشمالية

الإثنين، 04 يونيو 2018 06:07 ص
مسؤول أمريكى: عزل أكبر 3 مسؤولين عسكريين فى كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون وعسكريين
(رويترز)
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قال مسؤول أمريكى كبير، إن أكبر ثلاثة مسؤولين عسكريين فى كوريا الشمالية عزلوا من مناصبهم فيما يستعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون للاجتماع يوم 12 يونيو فى سنغافورة.

وكان المسؤول الأمريكى الذى تحدث بشرط عدم نشر اسمه، يعلق على تقرير نشرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) وأفاد بأن من المعتقد أن المسؤولين الثلاثة الأهم فى كوريا الشمالية استبدلوا.

وقال ترامب يوم الجمعة إن القمة ستنعقد بعد أن ألغاها قبلها بأسبوع. وتسعى الولايات المتحدة لوضع حد لبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية عن طريق التفاوض.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن هناك بعض الانقسام فى الجيش بشأن أسلوب كيم فى التعامل مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ولم يحدد المسؤول الأمريكى هوية المسؤولين العسكريين الثلاثة لكن يونهاب ذكرت أنهم وزير الدفاع باك يونج سيك ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبى الكورى رى ميونج سو وكيم جونج جاك مدير المكتب السياسى العام للجيش الشعبى الكوري.

ويريد ترامب أن تتخلى بيونجيانج عن ترسانتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. ويعتقد أن قيادة كوريا الشمالية تعتبر الأسلحة النووية ضرورية لبقائها.

ونقلت يونهاب عن مسؤول بالمخابرات لم تنشر اسمه القول إن نو كوانج تشول النائب الاول لوزير القوات المسلحة الشعبية حل محل باك يونج سيك وزيرا للدفاع بينما حل محل رى ميونج سو نائبه رى يونج جيل.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومكتب مدير الأمن الوطنى بعد على طلبات للتعقيب رسميا.

ورفضت وزارتا الوحدة والدفاع فى كوريا الجنوبية تأكيد التقرير بينما قال مسؤول فى وزارة الوحدة إن الحكومة تراقب وضع القيادة فى كوريا الشمالية عن كثب.

ووفقا ليونهاب فإن كل الضباط الجدد أصغر من أسلافهم لاسيما رى يونج جيل (63 عاما) الذى يصغر رى ميونج سو بواحد وعشرين عاما

ويقول يانج مو جين الأستاذ بجامعة الدراسات الكورية الشمالية فى سول "هذا يشير لأمرين.. تعزيز سلطة كيم جونج أون باعتباره الزعيم الأوحد لكوريا الشمالية وتعزيز التعاون بين الحزب الحاكم والجيش فيما تعمل البلاد نحو مزيد من التنمية الاقتصادية، وأضاف "كلهم صغار السن لكنهم أكفاء".

 


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