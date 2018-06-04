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مد فترة تلقى أعمال مسابقة تصميم ميدالية تخليدًا لبطولات مكافحة الإرهاب

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:57 م
مد فترة تلقى أعمال مسابقة تصميم ميدالية تخليدًا لبطولات مكافحة الإرهاب المتحدث العسكرى
كتب : زكى القاضى – شرويت ماهر
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أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، مد فترة تلقى الأعمال الخاصة بمسابقة تصميم الميدالية التذكارية لتخليد بطولات الإرهاب.

وكتب المتحدث العسكرى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "فى إطار حرص القوات المسلحة على إتاحة الفرصة لكافة المبدعين المتقدمين لمسابقة تصميم ميدالية تذكارية برونزية لتخليد أبطال العمليات العسكرية التى يجرى تنفيذها لمكافحة الإرهاب والتطرف، فقد تم مد فترة تلقى الأعمال لمدة شهر، وتأتى المسابقة تقديرًا لما قدمه أبطال القوات المسلحة والشرطة من بطولات وتضحيات للقضاء على الإرهاب وتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الاستراتيجية" .

وأضاف العقيد أركان حرب تامر الرفاعى: "يستمر تلقى الأعمال المشاركة حتى 30 يونيو المقبل، على أن تسلم الأعمال باليد على العنوان التالى: إدارة الشئون المعنوية 11- شارع العروبة – مصر الجديدة – القاهرة، على أن يضاف إلى شروط المسابقة تقديم نموذج مجسم ( ماكيت ) للميدالية المقدمة قطرها لا يقل عن 20 سم" .

المتحدث العسكرى
 

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العقيد اركان حرب تامر الرفاعى

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