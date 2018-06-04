مدير منظمة المرأة العربية الجديدة تجتمع مع مسئولى المنظمة فى لقاء تعارفى

بدأت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أولى مهامها فى المنظمة بلقاء تعارفى مع موظفى المنظمة، وأعربت خلاله عن سعادتها بتواجدها فى بيت المرأة العربية، وعن مسؤليتها الكبيرة لمواصلة المسيرة والأهداف والغايات التى أُنشأت على إثرها المنظمة منذ عام 2003، والمتمثلة في تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركناً أساسياً للتضامن العربى، وتنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية، ودعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة، بالإضافة إلى تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية.

جدير بالذكر أن الدكتورة فاديا كيوان أِنتُخِبت مديرة عامة لمنظمة المرأة العربية خلفاً للسفيرة مرفت تلاوي في الاجتماع غير العادي الرابع عشر لمجلسها التنفيذي، والذي عُقِد في الفترة من 3 - 5 مايو 2018 بالقاهرة.