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مدير الحرم الإبراهيمى: قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول المسجد

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:46 ص
مدير الحرم الإبراهيمى: قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول المسجد الحرم الإبراهيمى
كتب : أحمد جمعة
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قال مدير الحرم الابراهيمى حفظى أبو سنينة إن قوات الاحتلال الإسرائيلى أغلقت كافة مداخل وساحات الحرم ببوابات الكترونية لولبية مراقبة بالكاميرات، ولا تسمح للمصلين بالدخول اليه إلا من خلالها.

وأضاف أبو سنينة فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم الاثنين، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلى منعت وبشكل يومى رفع الآذان من داخل الحرم الإبراهيمى فى اعتداء سافر على حرية العبادة والعاملين فيه.

وأوضح أبو سنينة أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية تقوم بإبلاغ منظمة اليونيسكو ومنظمات حقوق الانسان بانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلى وقواتها لحرمة الحرم الابراهيمى واعتداءاتها على المصلين والزائرين بشكل يومى.

 

 


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