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خالد صلاح
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مجموعات مسلحة تستهدف بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة السورية

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:43 م
مجموعات مسلحة تستهدف بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة السورية جبهة النصرة
دمشق (أ ش أ )
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استهدفت مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" بالقذائف بلدة خان أرنبة فى محافظة القنيطرة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مسلحين من "جبهة النصرة" ينتشرون فى قرية أم باطنة استهدفوا فجر اليوم بلدة خان أرنبة بعدد من القذائف الصاروخية والهاون ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم دون التسبب بإصابات بين المدنيين.

وأشارت "سانا" إلى أن مدفعية الجيش السورى ردت على مصادر إطلاق القذائف فى قرية أم باطنة إلى الجنوب من بلدة خان أرنبة ودمرت منصات لإطلاق القذائف وأوقعت خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.

 


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