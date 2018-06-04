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مجلس الدولة يستقبل دعوى تطالب بوقف مزاد على "بوتجاز وأنبوبة"

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:23 م
مجلس الدولة يستقبل دعوى تطالب بوقف مزاد على "بوتجاز وأنبوبة" محكمة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أقامت مريم لوقا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب فيها بوقف تنفيذ قرار بيع المنقولات المملوكة لها فى مزاد، والمتمثلة فى واحد جهاز بوتاجاز فضى اللون 4 شعلات بفرن يساوى 4500 جنيه، وعدد واحد أنبوبة بوتاجاز تساوى 500 جنيه، والمحدد لبيعهم 25 يونيو الجارى.

 

 

وقالت الدعوى، التى حملت رقم 42240 لسنة 72 قضائية، إنه صدر لصالح المواطن محمود رسلان طايع، حكم ضد ذويها بإلزامهم بمبلغ 9 آلاف و432 جنيهًا، وأوقع الأخير حجزًا على المنقولات المشار إليها والمملوكة لها، وتحددت الجلسة سالفة البيان لبيع تلك المنقولات، فى حين أن هذه المنقولات مملوكة للمدعية ملكية خاصة، وغير مملوكة للمحكوم ضدهم.


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