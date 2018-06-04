ماكرون يؤكد عزمه على "مواصلة الحوار" مع ايطاليا بشأن المهاجرين

باريس (أ ف ب)

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الاثنين، عزمه على "مواصلة الحوار" مع إيطاليا بشأن المهاجرين، رغم تشدد لهجة الحكومة الإيطالية الجديدة بشأن هذا الملف.

وقال ماكرون فى تصريح صحفى "إننا نرغب فى مواصلة الحوار مع إيطاليا".

وأضاف أنه سيناقش هذا الملف خلال لقائه الأول مع الرئيس الجديد للحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى، على هامش أعمال قمة مجموعة السبع فى كندا أواخر هذا الأسبوع.

وأضاف الرئيس الفرنسى "لن نكون قادرين على الوقوف فى وجه موجات الهجرة الكبيرة إلا فى حال التزمنا معا مكافحة أسبابها العميقة المتمثلة بنقص التنمية فى أفريقيا، وبالإرهاب وانعدام الأمن والتهريب" فى منطقة الصحراء الأفريقية.

وتابع خلال مؤتمر صحفى عقده مع نظيره رئيس النيجر محمد يوسفو "لن نتوصل إلى تسوية هذه المشكلة إلا بالعمل معا على حماية حدود أوروبا، والتقريب بين قوانيننا المتعلقة باللجوء داخل الاتحاد الأوروبى وخصوصا داخل فضاء شنجن، هذه هى الروحية التى أنوى مواصلة اعتمادها مع إيطاليا لأنها الطريقة المحترمة فى العمل".

ومن جهته قال رئيس النيجر "لا يمكن لأى دولة أن تجد حلا بمفردها"، مع العلم بأن النيجر هى إحدى دول العبور للمهاجرين الأفارقة الراغبين بالتوجه إلى أوروبا.

وكان وزير الداخلية الإيطالى الجديد ماتيو سالفينى زعيم حزب الرابطة اليمينى المتطرف حذر الاحد من أن بلاده لا يمكن أن تتحول إلى "مخيم لاجئين لأوروبا"، مضيفا "أن الفترة الذهبية للمهاجرين غير الشرعيين قد ولت: استعدوا لحزم حقائبكم".