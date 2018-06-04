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ليبرمان يتوعد بالانتقام من هجمات الطائرات الورقية لحماس والجهاد

الإثنين، 04 يونيو 2018 07:53 م
ليبرمان يتوعد بالانتقام من هجمات الطائرات الورقية لحماس والجهاد وزير الدفاع الإسرائيلى ليبرمان
غزة (أ ش أ)
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توعد وزير الدفاع الإسرائيلى أفجدور ليبرمان، اليوم الإثنين، بالانتقام من حركتى "حماس" و"الجهاد الإسلامى" فيما يتعلق بهجمات الطائرات الورقية التى تشعل النيران فى المستوطنات الإسرائيلية على حدود غزة.

وأوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أن ليبرمان توعد خلال اجتماع لحزب إسرائيل بيتنا فى الكنيست الإسرائيلى اليوم بالانتقام من هجمات الطائرات الورقية التى تنطلق من قطاع غزة.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلى أن هناك 600 هجوم بالطائرات الورقية انطلق من قطاع غزة وتم اعتراض 400 منها بالوسائل التكنولوجية وأن الطائرات الباقية تسبب فى 198 حريقا وأسفرت عن احتراق 9 ألاف دونما ( حوإلى 2223 فدانا).

وقال ليبرمان: "يجب أن يكون واضحا أننا غير راغبين فى قبول هجمات الطائرات الورقية، وأعمال الشغب على السياج، أو محاولات التسلل إلى السياج وإلحاق الضرر بالأرض التى هى تحت السيادة الإسرائيلية"سنتصرف وفقا لمصالح إسرائيل فى التوقيت الذى يناسبنا. لن نترك الحسابات مفتوحة. وسنقوم بتسوية الحسابات مع حماس والجهاد الإسلامى والعمليات ضدنا من قطاع غزة".

وقد صدرت هذه التصريحات قبل يوم واحد من إحياء الفلسطينيين لذكرى النكسة ،والذى يوافق الخامس من يونيو 1967 عندما سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان والقدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة.

وكشف ليبرمان أنه أطلع رؤساء بلديات المستوطنات فى محيط غزة. وأشاد بقوتهم وضبط النفس وقالوا إنهم يفهمون عملية صنع القرار فى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالمنطقة الحدودية الشمالية، قال ليبرمان إن سياسة إسرائيل هى أنه لا يجب أن تكون إيران ولا حزب الله فى سوريا.

وقال وزير المالية موشيه كاهلون فى اجتماع لحزب كولانو، إن الأضرار الناجمة عن هجمات الطائرات الورقية بلغت 5 ملايين شيكل، مؤكدا أن المزارعين سيعوضون على الفور عن نصف خسائرهم.

 


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