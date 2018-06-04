لطلاب الثانوية العامة.. 10 نوعيات من الآلات الحاسبة مسموح بها فى الامتحان

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى، 10 نوعيات من الآلات الحاسبة مسموح لطلاب الثانوية العامة استخدامه ودخول لجنة الامتحانات بها خلال أداء المواد التى تحتاج إلى آلة حاسبة.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه يجب على الطلاب الالتزام بالأنواع التى تم تحديدها حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة وأيضا سحبها منه خلال أدائه الامتحان، موضحا أن سبب تحديد نوعيات الأجهزة والآلات هو عدم استخدام أى نوعية ذات إمكانيات تكنولوجية مرتفعة تمكن أى طالب من الغش أو ارتكاب أى مخالفة.

وجاءت أنواع الآلات المستخدمة كالتالى:

1. Fx-100ms

2. Fx-95ms

3. Fx-115ms

4. Fx-570ms

5. Fx-991ms

6. FX-95 ES

7. FX- 100 ES

8. FX- 115 ES

9. FX-570 ES

10. FX-991 ES

11 ـ تستخدم الآلات فى امتحان العلوم "الكيمياء والفيزياء والأحياء".

12ـ تستخدم أيضا فى امتحان الرياضيات بجميع أقسامها.