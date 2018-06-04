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كل ما تريد معرفته عن علاوة 2018 للعاملين بالدولة × 10 معلومات

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:57 ص
كل ما تريد معرفته عن علاوة 2018 للعاملين بالدولة × 10 معلومات محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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ينشر "اليوم السابع" لقرائه كل التفاصيل الخاصة بمشروع الحكومة لمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، بعدما وافقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

1- أقرت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.

2- يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2018 .

3- بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا.

4- تعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو 2018.

 5- يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية.

6- العلاوة الاستثنائية ستكون بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها

7 - العلاوة الاستثنائية ستكون 150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة

8- تكون العلاوة الاستثنائية بواقع 140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها،

9- تعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى ، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.

10- بالنسبة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تمنح علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها".

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ووزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى.

 

 


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