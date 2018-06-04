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كريم بنزيما لاعب ريال مدريد يزور الغردقة اليوم ترويجا للسياحة

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:52 ص
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد يزور الغردقة اليوم ترويجا للسياحة كريم بنزيما
البحر الأحمر - عماد عرفة
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يزور اللاعب الفرنسى كريم بنزيما لاعب نادى ريال مدريد الاسبانى، اليوم الاثنين، مدينة الغردقة، لقضاء إجازته السنوية ، بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو على. 
 
ومن جانبه، قال رجل الأعمال كامل أبوعلى رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، أن اللاعب الفرنسى نجم ريال مدريد كريم بنزيما، يصل إلى مطار الغردقة اليوم الإثنين، فى زيارة تستغرق عدة أيام يزور خلالها عددا من المناطق السياحية، والقيام برحلات وأنشطة بحرية بمياة البحرالأحمر.
 
وأضاف أبو على فى بيان له، أن لاعب نادى ريال مدريد يشارك فى افتتاح أحد المنتجعات السياحية الجديدة بمدينة مرسى علم بجنوب البحر الأحمر، مضيفا أن زيارته إلى مدينة الغردقة والتقاط صور له على شواطئ البحر الأحمر ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، تمثل دعاية كبيرة للسياحة بالبحر الأحمر، مؤكدا أن الهدف من استضافة النجوم هو الترويج للسياحة.

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