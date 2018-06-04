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كامل أبو على لـ"اليوم السابع" :كريم بنزيما مبسوط وهيقضى 4 أيام فى الغردقة

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:39 م
كامل أبو على لـ"اليوم السابع" :كريم بنزيما مبسوط وهيقضى 4 أيام فى الغردقة كريم بنزيما
البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال رجل الأعمال كامل ابو على، إن النجم الفرنسى كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، صائم، وسوف يقضى 4 أيام فى مدينة الغردقة يتخللها عدة رحلات بحرية وسفارى ورحلات أخرى.

وأضاف كامل ابو على فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن كريم بنزيما مبسوط جدا فى الغردقة، مؤكدا أن اللاعب سوف يدعو محبيه ومعجبيه عبر صفحاته على السوشيال ميديا لزيارة البحر الأحمر.

ووصل اللاعب الدولى ، لمطار الغردقة ، لقضاء اجازته السنوية بإحدى فنادق مدينة الغردقة فى ضيافة رجل الأعمال كامل أبو على.

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بنزيما-مع-رجل-الاعمال-كامل-ابو-على

 

 
بنزيما-و-كامل-ابو-على
 
كريم-بنزيما-و-كامل-ابو-على-يغادرون-مطار-الغردقة
 
كريم-بنزيما-يصل-الى-مطار-الغردقة
 
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