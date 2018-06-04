قطريليكس: انهيار الاقتصاد القطرى خلال 365 يوما من العزلة

كتبت – شرويت ماهر

أكد حساب "قطريليكس" الشهير عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وجود تحليلات أجنبية تكشف حالة تدهور الاقتصاد القطرى الذى يعانى من تراجع كبير منذ قرار مقاطعة الدوحة.

وأضاف حساب قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية، تحت عنوان "365 يوم من العزلة..انهيار اقتصاد الحمدين" أن "الأرقام تفضح انهيار الاقتصاد القطرى خلال 365 يوما من العزلة، ومحاولات تميم لإخفاء الأزمة المالية الخانقة فى الدوحة باستنزاف الأصول الخارجية".

وأكد الحساب أن قطر خسرت أكثر من 200 مليار دولار خلال عام من المقاطعة، وأن النظام القطرى لجأ لتسييل الأصول الخارجية لإنقاذ الاقتصاد.