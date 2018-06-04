قائد قوات الصاعقة الليبية يؤكد استعادة أحد المعسكرات فى مدينة درنة

كتب : أحمد جمعة

أعلن قائد قوات الصاعقة الليبية اللواء ونيس بوخمادة، اليوم الإثنين، استعادة القوات الخاصة لأحد معسكراتها فى مدينة درنة.

وقال بوخمادة، إن الصاعقة سيطرت على معسكر "الدغوش" فى درنة، مشيرا إلى أن السرية (71) صاعقة تتمركز الآن داخله.

وكانت القوات الخاصة الليبية قد اقتحمت الخطوط الأمامية لمحورى وادى الجرم ووادى الناقة.

وأشار بوخمادة إلى أن عمل القوات الخاصة الليبية فى درنة هو السيطرة على الأودية والمرتفعات المطلة علىها وتأمين المنطقة المحيطة لقوات الجيش الأخرى.