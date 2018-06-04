video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قائد قوات الصاعقة الليبية يؤكد استعادة أحد المعسكرات فى مدينة درنة

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:22 م
قائد قوات الصاعقة الليبية يؤكد استعادة أحد المعسكرات فى مدينة درنة اللواء ونيس بوخمادة
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعلن قائد قوات الصاعقة الليبية اللواء ونيس بوخمادة، اليوم الإثنين، استعادة القوات الخاصة لأحد معسكراتها فى مدينة درنة.

وقال بوخمادة، إن الصاعقة سيطرت على معسكر "الدغوش" فى درنة، مشيرا إلى أن السرية (71) صاعقة تتمركز الآن داخله.

وكانت القوات الخاصة الليبية قد اقتحمت الخطوط الأمامية لمحورى وادى الجرم ووادى الناقة.

وأشار بوخمادة إلى أن عمل القوات الخاصة الليبية فى درنة هو السيطرة على الأودية والمرتفعات المطلة علىها وتأمين المنطقة المحيطة لقوات الجيش الأخرى.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهالى درنة يستقبلون قوات الجيش الوطنى الليبى بالزغاريد والتكبير

مصدر: الجيش الوطنى الليبى يسيطر على ميناء درنة ويمهد لاقتحام المدينة

ليبيا

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

الصاعقه الليبيه

اخبار درنه

تحرير درنه




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة