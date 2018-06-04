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فيديو.. "حفتر" يعلن انطلاق المرحلة الثانية لتحرير درنة من قبضة الإرهاب

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:12 م
فيديو.. "حفتر" يعلن انطلاق المرحلة الثانية لتحرير درنة من قبضة الإرهاب القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة
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أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، انطلاق المرحلة الثانية لمعركة تحرير مدينة درنة، مؤكدا أن وجه الجنود وقادة المحاور لإدارة عمليات القتال أثناء عمليات التحرير والمرحلة التى تليها.

وقال المشير خليفة حفتر، فى كلمة له اليوم الإثنين، أنه يبشر أبناء الشعب الليبى باقتراب ساعة والنصر والتحرير وإعلان تحرير درنة من قبضة الإرهاب، موجها بالانتشار الواسع فى المدينة وبسط السيطرة الكاملة على كافة الأحياء فى درنة، داعيا لتوخى الحذر التام من الألغام والقناصة والعملاء المندسين بين المدنيين.

 

ودعا حفتر إلى الحرص على أمن الأهالى والمحافظة على درنة ومرافقها، موجها للرد الفورى على أى مصدر إطلاق للنيران، تفعيل الاجهزة الامنية والشرطة ومساندتها، تسيير دوريات أمنية فى درنة وتدخل القوات المسلحة الليبية فى حال ظهور أى مؤشرات لعمليات ارهابية.

 

وشدد حفتر، على ضرورة اتباع الاجراءات الامنية فى التعامل مع الأسرى والتعامل بالحسنى لكل من يلقى السلاح، داعيا للتقيد بالتام لكل ما يصدر عن الغرفة الأمنية لمدينة درنة التى سيتم انشاؤها عقب تحرير درنة.


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