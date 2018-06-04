فى بيان للبورصة.. مصر الجديدة للإسكان تؤكد أحقيتها فى 280 فدانا بهليوبوليس

كتب عبد الحليم سالم

أكدت شركة مصر الجديدة للإسكان، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه بالإشارة إلى النزاع القائم بين الشركة، وبين أحد رجال الأعمال حول 280 فدان بمدينة هليوبوليس، فإن الشركة حصلت على حكم نهائى بأحقيتها فى الأرض، وفق القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995.

وأضافت الشركة فى بيانها للبورصة اليوم، أن رجل الأعمال قال إن وزارة الزراعة منحته عقد ملكية للأرض باعتبارها أرض استصلاح، وعليه تم الفصل فى الدعوى من قبل المحكمة الدستورية العليا التى أكدت أحقية شركة مصر الجديدة للإسكان فى ملكية الأرض بالقضية رقم 1445 لسنة 54 قضايا.