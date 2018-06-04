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الإثنين، 04 يونيو 2018 01:14 ص
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وحسم النتيجة بالتزكية

عقد انتخابات غرفة "الملابس الجاهزة" بعد عامين من تعليقها.. اليوم

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:00 ص
عقد انتخابات غرفة "الملابس الجاهزة" بعد عامين من تعليقها.. اليوم محمد عبد السلام رئيس لجنة تسيير اعمال غرفة صناعة الملابس الجاهزة
كتبت: دانه الحديدى
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يعقد اتحاد الصناعات، اليوم الاثنين، انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة عن دورة الاتحاد 2016/2019، لاختيار 10 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة، على أن يتم تعيين 5 أعضاء آخرين من قبل وزير التجارة والصناعة، بحيث يصل أعضاء مجلس إدارة الغرفة لـ15 عضوا.

ومن المنتظر إعلان نتيجة انتخابات الغرفة بالتزكية، وذلك بعد انسحاب المرشح محمد عبد الفتاح الصفتى، والمرشح عن شعبة المفروشات المنزلية، من الانتخابات، وهو ما يعنى تساوى عدد المرشحين بالانتخابات فى شعبها الثلاثة مع عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وبالتالى إعلان النتيجة بالتزكية.

وترشح عن شعبة المفروشات المنزلية كل من "حمدى الطباخ، وليد الكفراوى"، وعن شعبة الملابس الجاهزة تضم القائمة 7 مرشحين، وهم: "محمد عبد السلام، محمد عبد الحى قاسم، فاضل محمد غزال مرزوق، أحمد فوزى عبد الوهاب، بهية مدحت نظيم، حسام حسن جبر، إيهاب سيد العسكرى"، فيما ترشح عن شعبة مستلزمات الإنتاج "عادل غانم".

ويأتى إجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، على خلفية إعلان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، يناير الماضى، موافقة مجلس الوزراء، على إنشاء غرفة للملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، وذلك بعد تعليق العمل بالغرفة منذ الدورة الماضية للاتحاد، 2013/2016، على خلفية النزاع القانونى بينها وبين غرفة الصناعات النسيجية.

وكان محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أوقف الإجراءات الخاصة بانتخابات غرفة الملابس الجاهزة، مايو 2016، لحين تعديل وضعها القانونى، وذلك بعد حكم محكمة القرار الإدارى ببطلان إنشاء الغرفة، على خلفية الدعوى القضائية التى أقامتها غرفة الصناعات النسيجية، لوقف العمل بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 70 لسنة 2013 بإنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة.


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