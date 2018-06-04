ضبط 4 أطنان سكر تموينى ناقص الوزن و4 أطنان مخللات فى حملة بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

نفذت مديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بالاشتراك مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "ر ع ع ح" 32 سنة، قائد سيارة ومقيم قرية زرقون مركز دمنهور، لتجميعه كميات من الخبز البلدى المدعم المخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية، لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته 4400 رغيف خبز بلدى مدعم.

كما تم ضبط "ر ك ع" 44 سنة رئيس فرع شركة الجملة بإيتاى البارود، "أ ع ع" صاحبة مركز تعبئة سكر تموينى لصالح وزارة التموين، الكائن بمدينة أبو حمص، لتعبئته سكر تموينى مدعم ناقص الوزن بمقدار 15 جراما للكيلو، وضُبط بحوزتهما كمية 4.160 طن سكر تموينى مدعم ناقص الوزن، وضبط "ن س أ" 44 سنة صاحب مصنع جبنة مثلثات بدون سجل صناعى، كائن بقرية السعيدية مركز المحمودية، لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستخدام مواد خام منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبحوزته 100 كيلو جبنة مثلثات ومواد خام.

كما تم ضبط "م ر م أ" 44 سنة، صاحب مصنع خل بدون ترخيص كائن بناحية قرية عباس مركز شبراخيت، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وضُبط بحوزته 3360 زجاجة خل ومنظفات وكحول، وضبط "ح س ب" 44 سنة صاحبة مصنع مخللات "بدون ترخيص" كائن بمدينة شبراخيت لإدارته المصنع بدون ترخيص، وضُبط بحوزته كمية 4.500 طن مخللات.