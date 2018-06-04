صور.. وكالة الطاقة الذرية: قادرون على القيام بدورنا فى كوريا حالة التوصل لاتفاق

فيينا (رويترز)

قال يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه واثق من أن الوكالة هى أفضل جهة يمكنها التحقق من أى اتفاق نووى يتم التوصل إليه مع كوريا الشمالية وسيكون بإمكانها إرسال مفتشيها بسرعة.

ويعتزم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقد اجتماع قمة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة فى 12 يونيو فى محاولة للتخلص من برنامج بيونجيانج للأسلحة النووية، وكانت كوريا الشمالية قد طردت مفتشى الوكالة فى 2009.

وقال أمانو فى مؤتمر صحفى عندما سئل عما إذا كان أى من طرفى القمة أشار إلى أنه سيتم الاستعانة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم يقل أحد ’إذا توصلنا لاتفاق من فضلكم تولوا عملية التحقق’. لم يحدث شيء من هذا القبيل.

"ولكننا اتصلنا بالأطراف المعنية وأجرينا عدة مباحثات واتضح بشكل جلى جدا من خلال هذه المباحثات أنه إذا كانت هناك أى هيئة أو أى منظمة يمكنها القيام بعملية التحقق فسنكون نحن... الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال أمانو إنه ما دام لم يتم التوصل لاتفاق بعد فمن السابق لأوانه التحدث عن حجم مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الموارد التى ستطلبها.



مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو



مؤتمر صحفى للوكالة الدولية للطاقة الذرية



يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية



يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية