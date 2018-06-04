صور.. مصرع وإصابة 26 شخصا بسبب ثوران بركان فى جواتيمالا

كتب عبد الوهاب الجندى

لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 20 آخرون، فى جواتيمالا، جراء ثوران بركان دى فويجو البالغ ارتفاعه 3763 متراً جنوب غرب العاصمة جواتيمالا سيتى .

ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، فأن الرماد البركان أغرق الشوارع وأصاب السيارات والمحلات التجارية، وأدى إلى إتلاف العديد من الممتلكات.

وذكر المتحدث باسم إدارة التنسيق الوطنى لمكافحة الكوارث الطبيعية ديفيد دى ليون فى تصريح صحفى، أنه تم إجلاء 2000 شخص أخرين بعد ثوران البركان .

ونفث البركان الرماد فى جميع أنحاء المناطق الأربعة فى البلاد وتم أغلاق مطار لا أورورا الدولى بالعاصمة.



الرماد على الدراجات



الرماد على السيارات



الرماد فى الشارع



تجمع الأهالى فى الملاجئ



تعطل المطارات



تنظيف الشوارع من الرماد



تنظيف الشوارع



تنظيف سياراة من الرماد



توقف حركة الطيران



ثوارن البركان



رجل يلبس كمامة