صور.. محافظ البحر الأحمر يهدى كريم بنزيما مفتاح مدينة الغردقة كهدية تذكارية

البحر الأحمر - عماد عرفة

التقى مساء اليوم الإثنين، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، باللاعب جزائرى الأصل كريم بنزيما لاعب نادى ريال مدريد، بمقر إقامته بأحد فنادق الغردقة .

وأهدى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر لاعب نادى ريال مدريد، مفتاح مدينة الغردقة، كهدية تذكارية بمناسبة زيارته إلى مدينة الغردقة.

وطلب محافظ البحر الأحمر من لاعب نادى ريال مدريد، أن يكتب على صفحته الشخصية دعوة للقدوم إلى مدينة الغردقة للاستمتاع بجمالها وبحالتها الأمنية المستقرة، ووعد بنزيما محافظ البحر الأحمر، بتكرار زيارته لمدينة الغردقة، وأبدى إعجابه وانبهاره بمدينة الغردقة.

وكان وصل ظهر اليوم الإثنين، لاعب نادى ريال مدريد الاسبانى، لمدينة الغردقة، بدعوة من رجل الأعمال كامل أبوعلى رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر لزيارة منتجعات والأماكن السياحية بمدينة الغردقة .

ومن المقرر أن ينشر بنزيما صورة فى مدينة الغردقة على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، التى يتابعها أكثر من 45 مليون شخص على مستوى العالم.