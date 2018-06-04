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صور.. "فرنسا تغرق" الفيضانات تضرب مدينة مورليه

الإثنين، 04 يونيو 2018 04:20 ص
صور.. "فرنسا تغرق" الفيضانات تضرب مدينة مورليه فيضانات فرنسا
كتب عبد الوهاب الجندى
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غرقت شوارع مدينة مورليه الفرنسية، بمياه الفيضانات والأمطار التى ضربت البلاد الليلة وتسببت فى تعطل حركة السيرة فى بعض المناطق، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وأظهرت تلك الصور العديد من الشوارع غارقة بالمياه، حيث تعطلت حركة السير وانتشرت قوات الدفاع المدنى لإنقاذ العالقين وسياراتهم الغارقة فى المياه التى ارتفعت لعشرات السنتمترات.

المياه تغرق الشوارع
المياه تغرق الشوارع

 

أمطار فى شوارع مورليه
أمطار فى شوارع مورليه

 

إنقاذ سيارة عالقة
إنقاذ سيارة عالقة

 

تصريف المياه
تصريف المياه

 

تعطل السير
تعطل السير

 

جانب من محاولة تنظيف الشوارع
جانب من محاولة تنظيف الشوارع

 

سيارة تسير في المياه
سيارة تسير في المياه

 

سيارة تغرق
سيارة تغرق

 

عمل الحماية المدنية
عمل الحماية المدنية

 


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فرنسا

امطار

فيضانات

مدينة مورليه الفرنسية

اخبار فرنسا




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