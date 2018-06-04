صور.. "فرنسا تغرق" الفيضانات تضرب مدينة مورليه

كتب عبد الوهاب الجندى

غرقت شوارع مدينة مورليه الفرنسية، بمياه الفيضانات والأمطار التى ضربت البلاد الليلة وتسببت فى تعطل حركة السيرة فى بعض المناطق، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وأظهرت تلك الصور العديد من الشوارع غارقة بالمياه، حيث تعطلت حركة السير وانتشرت قوات الدفاع المدنى لإنقاذ العالقين وسياراتهم الغارقة فى المياه التى ارتفعت لعشرات السنتمترات.



المياه تغرق الشوارع



أمطار فى شوارع مورليه



إنقاذ سيارة عالقة



تصريف المياه



تعطل السير



جانب من محاولة تنظيف الشوارع



سيارة تسير في المياه



سيارة تغرق