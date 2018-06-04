صور.. حملات ليلية للتغلب على الإشغالات بمصر الجديدة

كتب إسلام جمال

فى إطار حملات محافظة القاهرة، لإزالة الإشغالات ومنع التعديات على الشوارع والطرق العامة، نفذ الدكتور إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، حملات مكبرة ليلة أمس، تضمنت إزالة أى إشغالات على الأرصفة، والشوارع الرئيسية.

وتضمنت الحملة، إزالة عربات المأكولات الغير مرخصة والكافيهات التى تشغل الطريق العام، وتعوق حركة المواطنين.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة لـ"اليوم السابع" أن الغرض من الحملات هو تطبيق النظام، وحق المشاه فى طريق آمن.

وتمت الحملة بالتنسيق مع قسم شرطة مصر الجديدة وشرطة المرافق، لمنع أية إشغالات بشارعى السباق ونهرو، كما شن الحى حملات مكثفة على كافيهات بشارع عمر بن الخطاب، يأتى ذلك فى إطار إعادة الانضباط إلى الشارع والحفاظ على النظام وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.



الحملة



جانب من الحملة



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