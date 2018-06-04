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الإثنين، 04 يونيو 2018 10:48 م
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صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران البركان فى جواتيمالا إلى 62 قتيلا

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:22 م
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران البركان فى جواتيمالا إلى 62 قتيلا بركان جواتيمالا
جواتيمالا (أ ف ب)
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ارتفعت حصيلة القتلى الذين سقطوا جراء ثوران بركان "فويجو" فى جواتيمالا إلى 62 قتيلا، الاثنين فى الوقت الذى تواصل فيه فرق الاسعاف جهودها لانتشال الجثث من القرى المنكوبة، كما أعلنت السلطات.

وقال فانويل غارسيا رئيس "المعهد الوطنى للطب الشرعى"، الهيئة المولجة التعرّف على هويات الضحايا، إنه "حتى الآن بلغ عدد الجثث التى يعمل عليها المعهد الوطنى للطب الشرعى 62 جثة".

أحد رجال الشرطة ينقذ دجاجة
أحد رجال الشرطة ينقذ دجاجة

 

أحد ضحايا البركان
أحد ضحايا البركان

 

استمرار عمليات الانقاذ
استمرار عمليات الانقاذ

 

الدخان يتصاعد من حمم البركان
الدخان يتصاعد من حمم البركان

 

الرماد البركانى
الرماد البركانى

 

الرماد الدخانى يغطى السيارات
الرماد الدخانى يغطى السيارات

 

المسعفون يبحثون عن ناجين
المسعفون يبحثون عن ناجين

 

المسعفون يحملون جثة أحد الضحايا
المسعفون يحملون جثة أحد الضحايا

 

جثة أحد الضحايا
جثة أحد الضحايا

 

حمم البركان تشعل النار فى بقايا الأشجار
حمم البركان تشعل النار فى بقايا الأشجار

 

رجال الإنقاذ بمحيط الانفجار البركانى
رجال الإنقاذ بمحيط الانفجار البركانى

 

فوهة البركان يتصاعد منها الأدخنة
فوهة البركان يتصاعد منها الأدخنة

 

 


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جواتيمالا

أخبار جواتيمال

62 قتيلا




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