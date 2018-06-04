صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران البركان فى جواتيمالا إلى 62 قتيلا

جواتيمالا (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة القتلى الذين سقطوا جراء ثوران بركان "فويجو" فى جواتيمالا إلى 62 قتيلا، الاثنين فى الوقت الذى تواصل فيه فرق الاسعاف جهودها لانتشال الجثث من القرى المنكوبة، كما أعلنت السلطات.

وقال فانويل غارسيا رئيس "المعهد الوطنى للطب الشرعى"، الهيئة المولجة التعرّف على هويات الضحايا، إنه "حتى الآن بلغ عدد الجثث التى يعمل عليها المعهد الوطنى للطب الشرعى 62 جثة".



أحد رجال الشرطة ينقذ دجاجة



أحد ضحايا البركان



استمرار عمليات الانقاذ



الدخان يتصاعد من حمم البركان



الرماد البركانى



الرماد الدخانى يغطى السيارات



المسعفون يبحثون عن ناجين



المسعفون يحملون جثة أحد الضحايا



جثة أحد الضحايا



حمم البركان تشعل النار فى بقايا الأشجار



رجال الإنقاذ بمحيط الانفجار البركانى