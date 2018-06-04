video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة: الاتفاق النووى مع كوريا الشمالية يتطلب كشف المواقع السرية للسلاح

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:29 م
صحيفة: الاتفاق النووى مع كوريا الشمالية يتطلب كشف المواقع السرية للسلاح زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، الأمريكية، إن أى اتفاق نووى يمكن للولايات المتحدة أن تعقده مع كوريا الشمالية سيتطلب وصول غير مسبوق لمواقع سلاح سرية.

 

وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأثنين، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يريد من كوريا الشمالية القيام بأمر غير مسبوق فى تاريخ السيطرة على الأسلحة وهو أن تكشف عن جميع الأسرار المتعلقة بأسلحتها النووية التى قضت عقود ومليارات فى بناءها.

 

ولا أحد يتوقع مثل هذا النوع من الإنجاز عندما يلتقى الرئيس الأمريكى بالزعيم الكورى الشمالى، كيم كونج أون، فى 12 يونيو فى سنغافورة. فحتى ترامب أقر بأن القمة هى بداية لعملية التفاوض.

 

وفى حال وافق الزعيم الكورى الشمالى تدريجيا على نزع التسليح فى مراحل على مدار العقد المقبل أو أكثر، فإن الجهد الضخم سوف يتطلب مئات المراقبون الدوليون للمساعدة فى الرؤوس النووية وغلق المنشآت وإجراء مقابلات مع علماء من كوريا الشمالية وتفتيش أنظمة العمل وتحديد ومراقبة معدات بناء القنبلة وغيرها من الجهود.

 

وتعتقد وكالات الإستخبارات الأمريكية أن بيونج يانج لديها 60 سلاح نووى وبنت شبكة واسعة متفرقة من منشآت الإنتاج السرية المتطورة. كما تعتقد أن بعض هذه المنشآت يوجد تحت الأرض فى الجبال الشمالية الوعرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سنغافورة تعلن عن "منطقة لحدث خاص" من أجل قمة ترامب وزعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية

دونالد ترامب

السلاح النووى

كيم جونج اون

اخبار العالم




لا تفوتك
ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة