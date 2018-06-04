صحيفة: الاتفاق النووى مع كوريا الشمالية يتطلب كشف المواقع السرية للسلاح

كتبت: إنجى مجدى

قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، الأمريكية، إن أى اتفاق نووى يمكن للولايات المتحدة أن تعقده مع كوريا الشمالية سيتطلب وصول غير مسبوق لمواقع سلاح سرية.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأثنين، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يريد من كوريا الشمالية القيام بأمر غير مسبوق فى تاريخ السيطرة على الأسلحة وهو أن تكشف عن جميع الأسرار المتعلقة بأسلحتها النووية التى قضت عقود ومليارات فى بناءها.

ولا أحد يتوقع مثل هذا النوع من الإنجاز عندما يلتقى الرئيس الأمريكى بالزعيم الكورى الشمالى، كيم كونج أون، فى 12 يونيو فى سنغافورة. فحتى ترامب أقر بأن القمة هى بداية لعملية التفاوض.

وفى حال وافق الزعيم الكورى الشمالى تدريجيا على نزع التسليح فى مراحل على مدار العقد المقبل أو أكثر، فإن الجهد الضخم سوف يتطلب مئات المراقبون الدوليون للمساعدة فى الرؤوس النووية وغلق المنشآت وإجراء مقابلات مع علماء من كوريا الشمالية وتفتيش أنظمة العمل وتحديد ومراقبة معدات بناء القنبلة وغيرها من الجهود.

وتعتقد وكالات الإستخبارات الأمريكية أن بيونج يانج لديها 60 سلاح نووى وبنت شبكة واسعة متفرقة من منشآت الإنتاج السرية المتطورة. كما تعتقد أن بعض هذه المنشآت يوجد تحت الأرض فى الجبال الشمالية الوعرة.