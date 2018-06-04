س و ج.. كيف تعمل فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ؟

وائل ربيعى

يرصد "اليوم السابع"، ملامح بيئة عمل فروع الجامعات الأجنبية المقرر افتتاحها بالعاصمة الإدارية الجديدة بناء على بنود القانون الذى تم إرساله لمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

هل حدد قانون إنشاء فرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية طبيعة هذه الجامعات ؟

نعم نص القانون على إنشاء فروع للجامعات الأجنبية "المتميزة علميا" بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية.

ما الهدف من إنشاء هذه الأفرع الدولية للجامعات فى مصر ؟

الهدف هو تعزيز الصلات بين نظومة التعليم العالى فى مصر ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.

من المسئول عن فحص طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية ؟

ينشئ وزير التعليم العالى لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأى بشأنها.

من المسئول عن إصدار قرار إنشاء فرع دولى لجامعة أجنبية فى مصر ؟

يصدر بإنشاء الفرع قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى اللجنة والجهات المعنية بالدولة.

هل يجوز للمؤسسة الجامعية المستضيفة للفرع منح شهادات ؟

لا يجوز للمؤسسة الجامعية أن تمنح أى شهادات أو درجات علمية.

هل هناك مقابل مادى يسدده الفرع للدولة المصرية ؟

يفرض على الفرع مقابل الترخيص بإنشائه مقداره "5 % " من الميزانية السنوية المقدرة له" يحصل نقدا أو بأى وسيلة دفع غير نقدى لمرة واحدة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة كما يفرض على الفرع مقابل سنوى مقداره "2 %" من قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام مقابل الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة.

من المسئول عن قرار بدء الدراسة بالفرع الدولى للجامعة الأجنبية ؟

يصدر الوزير المختص قرارا ببدء الدراسة بالفرع بعد التأكد من توافر شروط بدئها على نحو مماثل لما يجرى عليه العمل بالجامعة الأم وبعد أخذ رأى اللجنة.

ما المزايا التى تضمنها الدولة للفرع ؟

أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية، وكذلك التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه بما فى ذلك التصاريح أو التراخيص التى تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفى الفرع من أداء أعمالهم، و أن تخصص للفرع على نفقته الخاصة الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه وبما يكفى لتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية، وكذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية.

هل يسمح بتحصيل المصروفات بعملة غير "الجنيه المصرى" ؟

يدير الفرع أمواله بنفسه ويحدد مصروفاته الدراسية على أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصرى ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية وذلك كله وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

هل من حق الفرع زيادة المصروفات الدراسية ؟

يتعين على الفرع عدم زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب به إلا بالنسب التى يخطرهم بها قبل التحاقهم.

ما الإجراءات الواجب اتباعها من قبل فرع الجامعة الأجنبى؟

الالتزام بأحكام القوانين المصرية، وإخطار الوزارة المختصة بالمناهج التى تدرس به، وأن تخضع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم، وأن تكون الشهادات التى يمنحها صادرة من الجامعة الأم، وبالذات التأهيل العلمى الذى تمنحه الكليات المناظرة بالجامعة الأم، وأن يخضع لذات إجراءات ومعايير الجودة والاعتماد بدولة مقر الجامعة الأم، وأن يخصص الفرع سنويا عددا مناسبا من المنح لطلابه وأعضاء هيئة التدريس به ومعاونيهم؛ للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم.

من المسئول عن إدارة فروع الجامعات الأجنبية فى مصر؟

ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه وعضوية كل من رؤساء الفروع ومستشارى الوزير بهذه الفروع.

ما مسئوليات مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية؟

1- متابعة مؤشرات الأداء الأكاديمى والعلمى والمجتمعى للفروع.

2- التنسيق بين الفروع.

3- إبداء الرأى فيما يعرض عليه من حالات مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشاء الفرع أو نظمه أو قرارات المجلس، ويقترح التدابير والإجراءات التى من شأنها إزالة أسباب المخالفة ومتابعة تنفيذ ذلك.

4- إصدار قرارات ملزمة فى الخلافات التى قد تنشأ بين المؤسسة الجامعية وأحد الفروع التى تستضيفها، وبما يضمن استمرار وجودة العملية التعليمية بتلك الفروع.

5- إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص.

هل يحق لوزير التعليم العالى إلغاء الفرع الدولى للجامعة الأجنبية؟

فى حال مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أو نظمه أو قرارات المجلس يجوز للوزير المختص إنذار الفرع لتلافى أسباب المخالفة، وإيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها، وذلك لمدة عام دراسى كامل أو لحين إزالة أسباب المخالفة.

وفى حالة استحالة استمرار الفرع فى أداء مهامه التعليمية فيصدر الوزير قرار بوقف قبول طلاب جدد بالفرع ، وذلك بعد التشاور مع الجامعة الأم حتى تخرج جميع الطلاب المقيدين به.