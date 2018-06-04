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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن صادرات وواردات مصر خلال أول 4 أشهر بـ2018

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:28 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن صادرات وواردات مصر خلال أول 4 أشهر بـ2018 صادرات وواردات - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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واصلت الصادرات المصرية غير البترولية ارتفاعها للشهر الرابع على التوالى بالعام الجارى 2018 ، ونقدم أهم الأسئلة وإجاباتها حول أهم القطاعات التصديرية وكذلك معلومات مختلفة عن واردات مصر وصادرتها.

 

ما هو حجم صادرات مصر خلال أول 4 أشهر من 2018؟
 

سجلت الصادرات غير البترولية 8 مليارات و644 مليون دولار مقابل 7 مليارات و432 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 16 % قياسا على نفس الفترة من العام الماضى.


 

كيف أثرت زيادة الصادرات على حجم التجارة الخارجية لمصر؟
 

شهد حجم التجارة الخارجية نموا ملحوظا بنسبة 12% حيث سجل 29 مليارا و357 مليون دولار مقابل 26 مليارا و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

 

 كم تبلغ حجم واردات مصر خلال أول 4 أشهر من العام الجارى؟

 

20.71 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من 2018 مقابل 17 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.

 

ما هو سبب ارتفاع واردات مصر خلال أول 4 أشهر؟
 

أفادت مصادر حكومية، أن هناك زيادة كبيرة فى استيراد آلات ومستلزمات الإنتاج وهو ما سبب زيادة الواردات.

 

ما هى أبرز القطاعات الاقتصادية التى سببت نمو الصادارت 16%؟
 

تصدرت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة القطاعات التصديرية وحققت قفزة كبيرة فى حجم الصادرات حيث بلغت مليار و668 مليون دولار مقابل مليار و307 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 27.6%، كما بلغت صادرات الصناعات اليدوية 72 مليون دولار مقارنة بـ60 مليون دولار محققه نسبة زيادة بلغت 20%، فى حين بلغت صادرات الملابس الجاهزة 511 مليونا مقابل 447 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 14.5% ، كما بلغت صادرات مواد البناء 2 مليار و62 مليون دولار مقابل مليار و867 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة 10.5%

 

ما هى أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية ؟

 

 

تضمنت أسواق اتفاقية أغادير حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتفاقية 505 مليون دولار مقابل 365 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 38.3%.، ثم الدول الإفريقية بما قيمته مليار و273 مليون دولار مقابل مليار و21 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى محققة نسبة زيادة قدرها 24.5 %، كما بلغت الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى 2 مليار و393 مليون دولار مقابل 2 مليار و4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت حوالى 17.%

 

أبرز الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال أول 4 أشهر من العام؟
 

جاء على رأس الدول المستقبلة للمنتجات المصرية المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وتركيا والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى إسبانيا والأردن وروسيا.

 

 


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