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"سكاى نيوز": مليشيات الحوثى تلغم مطار الحديدة بعد ضغط المقاومة

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:19 ص
"سكاى نيوز": مليشيات الحوثى تلغم مطار الحديدة بعد ضغط المقاومة ميناء الحديدة - أرشيفية
وكالات
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أدى الانهيار المتواصل لمليشيات الحوثى الإيرانية فى جبهة الساحل الغربي، إلى تلغيم وتفخيخ مطار الحديدة المدنى والعسكري، بعد أن أصبحت القوات المشتركة على مشارف المطار.

وعزز المتمردون من نشر قناصتهم فى عدد من المبانى الطويلة فى مدينة الحديدة، كما بدأوا بحفر الخنادق ووضع الحواجز الإسمنتية فى بعض الشوارع استعداد للمعركة، ومن ثم الهروب.

وكثفت الميليشيات من عمليات الاعتقال العشوائى والتعسفى بحق أبناء الحديدة، وفق ما نقلت "سكاى نيوز"

وأكدت مصادر وأقارب للمعتقلين، أن بعض الذين جرى اختطافهم لا يتجاوزون سن ١٢ سنة، وأنهم يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة واللا إنسانية.

وأفادت مصادر ميدانية بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثى فى غارات لمقاتلات التحالف فى جبهة الساحل الغربي. واستهدفت الغارات مواقع وأهدافا للمتمردين فى مديرية باجل و مديرية الصليف.

وبدأت ميليشات الحوثى منذ عدة أيام وعقب الانهيارات التى تعرضت لها فى جبهة الساحل، بحملة اعتقالات واسعة طالت المئات فى الحديدة، وفى محافظات أخرى من بينها العاصمة صنعاء، بعد اتهام المعتقلين بالتعاون مع التحالف العربي.

 


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