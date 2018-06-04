سعر الدولار اليوم الاثنين 4-6-2018 فى مصر والعملة الأمريكية تواصل الثبات

كتبت- هبة حسام

بعد تحرك كبير شهده سعر الدولار نحو الارتفاع خلال الأسبوعيين الماضيين، عاود سعر الدولار منذ بداية تعاملات الأسبوع الحالى، حالة الاستقرار مرة أخرى أمام الجنيه المصرى، حيث واصل سعر الدولار استقراره اليوم الاثنين 4-6-2018 عند سعر ختام تعاملات الأمس، والتى كان مستقراً أيضاً خلالها ولم يشهد أى تغيرات، مسجلاً 17.8 جنيه للشراء، و 17.9 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.8 جنيه للشراء، 17.9 جنيها للبيع، وهو ذات السعر الذى سجله سعر الدولار فى بنك مصر، فيما بلغ سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية، والذى ارتفع به عن بنكى مصر والأهلى، 17.84 جنيها للشراء، و 17.94 جنيه للبيع، وفى تعاملات بنك القاهرة اختلف سعر الدولار عن البنوك السابقة مسجلاً 17.85 جنيه للشراء، و 17.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.83 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.85 جنيه للشراء

7.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

البنك الأهلى: أصدرنا شهادة أمان لـ100 ألف عميل بحصيلة 115 مليون جنيه

وفى سياق آخر، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، لـ100 ألف عميل، بحصيلة إجمالية تساوى 115 مليون جنيه، أى خلال 3 أشهر، مؤكدًا أن الإقبال على شراء الشهادة متزايد الفترة الماضية.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن فروع مصرفه تشهد حالة من الإقبال المتزايد، والاستفسار على تفاصيل الشهادة الجديدة، متوقعًا تزايد الإقبال على شراء الشهادة خلال الأيام المقبلة، من خلال التنسيق مع الشركات ذات العمالة كثيفة العدد وجهات المجتمع المدنى.